Болельщики «Лады» провели митинг в поддержку клуба

Сегодня в Тольятти состоялся митинг болельщиков хоккейной «Лады» в поддержку клуба. Ранее по решению Совета директоров КХЛ он был исключён из лиги.

Организаторы мероприятия пытались доказать несправедливость исключения «Лады» из КХЛ. Как они сообщали ранее, участники митинга практически не надеются на изменение решения КХЛ, но уверены в значении подобных мероприятий для будущего команды. Также создана петиция за возвращение «Лады» в КХЛ.



Вместе с тольяттинской «Ладой» участие в сезоне-2018/19 не примет ханты-мансийская «Югра».