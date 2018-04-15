Коскинен и Хартикайнен не сыграют на ЧМ-2018 за сборную Финляндии

Голкипер питерского СКА Микко Коскинен заявил, что не сыграет за сборную Финляндии на предстоящем чемпионате мира в Дании из-за травмы. По этой же причине турнир пропустит форвард «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен.



«К сожалению, этой весной за сборную я не сыграю. Надеюсь, что у команды всё будет в порядке», — сказал Коскинен изданию Iltalehti.



Отмечается, что игроки пополнили и без того немалый список «отказников». По информации финских СМИ, на чемпионат мира под разным предлогами не собираются ехать Александр Барков, Расмус Ристолайнен, Юсси Йокинен, Арттури Лехконен и Петри Контиола.

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