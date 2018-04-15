Тренер России U18: решение не брать Денисенко было совместным с руководством ФХР

Главный тренер юниорской сборной России Александр Зыбин рассказал о ситуации с форвардом Григории Денисенко, который не был вызван в команду на предстоящий чемпионат мира под предлогом травмы, однако выступает за ярославский МХК «Локо» в финале МХЛ.

«Пришёл снимок из Ярославля, ко мне подошёл наш врач и сказал, что у него перелом акромиально-ключичного сочленения. Я не знаю, может, в финале МХЛ он на уколах играет. Меня об этом никто не спрашивал. Некоторые люди могут и на уколах сыграть.

Думаю, расценили, что тот поступок, который он совершил (силовой приём в матче «Локо» с «Динамо» СПб, за который Денисенко был дисквалифицирован на три матча. – Прим. «Чемпионата»), может повториться на чемпионате мира. Ему «5+20» дадут и выкинут до конца, и мы останемся без игрока. У нас в команде уже такое с ним было. Он пропустил матч в Словакии, когда ударил соперника в спину.

Это не только наше решение, оно коллегиальное. Может ли Денисенко получить вызов? Если не будет форс-мажорных обстоятельств… Не знаю, это же не только я решаю! Вы меня спрашиваете, а помимо меня есть много людей, которые могут это решить», — сказал Зыбин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

«Это не только я решаю». Тренер юниорской сборной – об отсутствии Денисенко Главный тренер сборной России Александр Зыбин и врач команды рассказали, почему Денисенко не взяли на домашний ЮЧМ.

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