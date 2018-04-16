Сергей Бобровский установил новый рекорд «Коламбуса»

«Вашингтон Кэпиталз» принимал на домашней площадке «Коламбус Блю Джекетс» во втором матче первого раунда Кубка Стэнли и уступил в овертайме со счётом 4:5.

Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 54 броска по воротам. Таким образом, он обновил собственный клубный рекорд «Блю Джекетс» по количеству сейвов в одном матче плей-офф, установленный в 2014 году. Тогда Бобровский отразил 48 бросков в пятом матче серии с «Питтсбург Пингвинз».

В нынешнем плей-офф 29-летний вратарь одержал 2 победы в 2 матчах при проценте отражённых бросков 92,0 и коэффициенте надёжности 3,01.