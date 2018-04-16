Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей / НХЛ /

«Вегас» обыграл «Лос-Анджелес» и повёл в серии со счётом 3-0

«Вегас» обыграл «Лос-Анджелес» и повёл в серии со счётом 3-0
Хоккей / НХЛ

«Лос-Анджелес Кингз» принимал на домашней площадке «Вегас Голден Найтс» в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли и уступил со счётом 2:3.

Победную шайбу в третьем периоде записал на свой счёт Вильям Карлссон. В составе «Вегаса» также голами отметились Коди Икин и Джеймс Нил. Голкипер «Голден Найтс» Марк-Андре Флёри отразил 37 бросков. Двумя баллами (1+1) за результативность в составе «Кингз» отметился Анже Копитар.

Счёт в серии стал 3-0 в пользу «Вегаса». Следующий матч состоится 18 апреля в Лос-Анджелесе.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
16 апреля 2018, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
2 : 3
1:0, 0:0, 1:3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 – Иафалло (Копитар, Браун) – 13:14 (5x5), 1:1 – Икин (Карпентер, Перрон) – 46:10 (5x5), 1:2 – Нил (Шмидт, Так) – 54:23 (5x5), 1:3 – Карлссон (Смит, Маршессо) – 54:44 (5x5), 2:3 – Копитар (Фантенберг) – 57:56 (6x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент