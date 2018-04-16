Овечкин: будет весело, когда мы отыграемся и вернёмся в Вашингтон при счёте 2-2

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение от «Коламбус Блю Джекетс» во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли (4:5 ОТ, 0-2 в серии).

«У нас была возможность довести игру до победы, но мы не смогли этого сделать. Два матча подряд… Мы провели хороший матч, просто не выиграли. Да, мы контролировали игру, но так случается. Мы сейчас в сложном положении, но будет весело, когда мы отыграемся и вернёмся в Вашингтон при равном счёте на пятый матч», — сказал Овечкин в интервью пресс-службе клуба.