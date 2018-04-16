Илья Михеев признан лучшим хоккеистом «Авангарда» в сезоне-2017/18

Нападающий Илья Михеев признан лучшим игроком омского «Авангарда» в сезоне-2017/18, информирует пресс-служба клуба.

В текущем сезоне 23-летний форвард провёл 61 игру и набрал 40 (19+21) очков. В ходе опроса на клубном сайте Михеев получил 34,8% голосов. Второе место занял нападающий Кирилл Семёнов (18,9%). Замкнул тройку защитник Максим Минеев (11%).

Награждение Михеева призом имени Леонида Киселёва состоится 17 апреля на «Арене Омск».

«Авангард» в нынешнем сезоне занял седьмое место в Восточной конференции КХЛ, а в первом раунде уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» (3-4).