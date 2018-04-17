Коулман: послали «Тампе» сигнал, что пройти «Нью-Джерси» — это не плёвое дело

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Блейк Коулман прокомментировал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:2) в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

«Мы показали им, что это будет настоящая драка. Если они и думали, что пройти нас будет плёвым делом, то сегодня мы послали им явный сигнал, что такого не будет. Думаю, соперник был сильно раздражён тем, как складывалась игра. Если мы продолжим сдерживать их мастеровитых игроков, заставлять их тратить энергию на стычки, будет интересная серия», — цитирует Коулмана The Athletic.