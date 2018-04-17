Ессе Пулюярви отказался от участия в чемпионате мира — 2018

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Ессе Пулюярви отказался от выступления за сборную Финляндии на чемпионате мира 2018 года в Дании, информирует Iltalehti.

«У меня было много проблем по ходу сезона, теперь я хочу сосредоточиться на подготовке к следующему сезону». — объяснил своё решение форвард.

В минувшем регулярном сезоне 19-летний хоккеист забросил 12 шайб и сделал 8 передач в 65 матчах при 14 штрафных минутах.

Хоккеист присоединился к длинному списку финских «отказников». Ранее от участия в турнире отказались Расмус Ристолайнен, Эса Линделль, Александр Барков, Арттури Лехконен и многие другие.