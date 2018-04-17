«Ак Барс» установил новый рекорд победной серии в плей-офф — 10 матчей

Казанский «Ак Барс» 16 апреля одержал победу во втором матче финальной серии Кубка Гагарина с московским ЦСКА (2:1, 2-0 в серии). Таким образом, подопечные Зинэтулы Билялетдинова выиграли 10-й матч подряд в плей-офф, это новый рекорд Континентальной хоккейной лиги.
Держателями предыдущего лучшего достижения были ЦСКА (сезон 2015/2016), «Металлург» и СКА (сезон 2016/2017).
День сурка. ЦСКА в Казани не помог ни Сорокин, ни Капризов
«Ак Барс» снова обыграл ЦСКА со счётом 2:1. Финал для «армейцев» — это день сурка.