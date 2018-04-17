Яндач: игроки у «Металлурга» возрастные, нужно немного поменять состав

Новый главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач поделился первыми впечатлениями от перехода в клуб.



«Много лет назад я уже встречался с генеральным менеджером «Металлурга» Геннадием Величкиным, и мы говорили о совместной работе. В этом году возобновили переговоры около трёх недель назад, сразу после того, как «Магнитка» вылетела из плей-офф. Потом мы уже встречались в Праге, мне поступило хорошее предложение. Правда, я долго думал, потому что семья у меня останется в Чехии. Обсудили этот вопрос с родными, в итоге принял решение согласиться, это будет новым шагом в моей тренерской карьере. К тому же дети уже взрослые — 16 лет. Так что я сказал «да» Геннадию Величкину. Здорово будет поработать в КХЛ и принять такую команду, как «Металлург».



Вы правы, команду нужно немножко поменять по сравнению с прошлым сезоном, так как сейчас команда немного возрастная. К тому же клуб покинул Зарипов, в первой половине сезона отсутствовал защитник Ли. Поэтому «Металлург» и потерял много очков по осени, затем произошла смена тренера. Виктор Козлов стал главным, он, кстати, будет работать со мной, чему я очень рад. В плей-офф «Магнитка» вылетела во втором раунде от «Ак Барса», который сейчас играет в финале Кубка Гагарина и ведёт со счётом 2-0 в серии. Когда я разговаривал с Виктором (Козловым), он сказал, что хочет ещё набраться опыта, поэтому руководство «Металлурга» позвонило мне. Надо улучшать команду и построить сильнейший клуб, надо немножко поменять игроков и подойти к новому сезону во всеоружии», — сказал Яндач в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дарье Тубольцевой.



Полное интервью с Йозефом Яндачем читайте завтра, 18 апреля на «Чемпионате».



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