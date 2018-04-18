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Россияне в плей-офф НХЛ: 2 очка Овечкина в его 100-м матче, 42 сейва Бобровского

Россияне в плей-офф НХЛ: 2 очка Овечкина в его 100-м матче, 42 сейва Бобровского
Хоккей / НХЛ, плей-офф

Завершился очередной игровой день в плей-офф Национальной хоккейной лиги. Александр Овечкин провёл 100-й матч в карьере в Кубке Стэнли и повторил рекорд клуба по этому показателю. В юбилейной игре капитана «Вашингтона» сделал 2 результативные передачи. Артемий Панарин набрал 2 (1+1) очка и вошёл в топ-3 бомбардиров нынешнего розыгрыша с 7 (2+5) очками в 3 играх. Сергей Бобровский отразил 42 броска, но потерпел первое поражение в этом плей-офф. Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов заработали по показателю полезности «-1».

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт в матчеСчёт в серии
Бобровский«Коламбус»42 из 4593,32:3 2ОТ2-1
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремяСчёт в серии
Овечкин (н)«Вашингтон»0+2-10510-29.231-2
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+0-1050060%31.011-2
Панарин (н)«Коламбус»1+1+10311-31.392-1
Орлов (з)«Вашингтон»0+0-10222-36.001-2
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