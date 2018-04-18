Россияне в плей-офф НХЛ: 2 очка Овечкина в его 100-м матче, 42 сейва Бобровского

Завершился очередной игровой день в плей-офф Национальной хоккейной лиги. Александр Овечкин провёл 100-й матч в карьере в Кубке Стэнли и повторил рекорд клуба по этому показателю. В юбилейной игре капитана «Вашингтона» сделал 2 результативные передачи. Артемий Панарин набрал 2 (1+1) очка и вошёл в топ-3 бомбардиров нынешнего розыгрыша с 7 (2+5) очками в 3 играх. Сергей Бобровский отразил 42 броска, но потерпел первое поражение в этом плей-офф. Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов заработали по показателю полезности «-1».

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт в матче Счёт в серии Бобровский «Коламбус» 42 из 45 93,3 2:3 2ОТ 2-1