У нападающего «Миннесоты» Зака Паризе диагностирован перелом грудины

Форвард «Миннесоты Уайлд» Зак Паризе не сможет принять участие в оставшихся матчах плей-офф НХЛ, в частности в серии с «Виннипег Джетс» (1-3), из-за тяжёлой травмы грудной клетки, информирует официальный сайт клуба.

Паризе получил повреждение в третьем матче противостояния. По официальной информации, у нападающего диагностирован перелом грудины. Хоккеист выбыл из строя на срок до восьми недель.

33-летний форвард в нынешнем сезоне пропустил первые 39 матчей регулярного чемпионата НХЛ, но в оставшихся 42 играх набрал 24 (15+9) очка. В этом плей-офф он забросил 3 шайбы в 3 матчах.

Видео момента получения травмы можно посмотреть в «Твиттере».