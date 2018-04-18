Рихард Йюнге подписал новый контракт с «Трактором»

Хоккейный клуб «Трактор» и форвард Рихард Йюнге договорились о новом контракте, информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона-2018/19.

Шведский нападающий перешёл в челябинский клуб в начале минувшего сезона в результате обмена Жильбера Брюле в «Куньлунь Ред Стар». По итогам сезона Гюнге стал лучшим бомбардиром «Трактора», набрав 32 (14+28) очков в 49 матчах регулярного сезона и добавив 16 (8+8) очков в 16 матчах плей-офф.

Помимо «Трактора» 31-летний нападающий выступал в КХЛ за московское «Динамо», пражский «Лев», «Адмирал» и «Нефтехимик». В общей сложности он принял участие в 266 матчах, забросил 85 шайб и сделал 76 голевых передач.