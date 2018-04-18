ЦСКА – «Ак Барс»: онлайн-трансляция финала Кубка Гагарина—2018 начнётся в 19:30

Сегодня, 18 апреля, в Москве будет сыгран третий матч финала Кубка Гагарина между ЦСКА и «Ак Барсом». Счёт в серии 2-0 в пользу подопечных Зинэтулы Билялетдинова. Начало матча — в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В четырёх случаях из четырёх, когда одна из команд вела в финале Кубка Гагарина со счётом 2-0 в серии, она же и выигрывала трофей.

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Кто выиграет третий матч ЦСКА — «Ак Барс» в финале Кубка Гагарина-2018?