Капризов: главные впечатления от победы — это то, что выиграли. Неважно, как

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов рассказал о впечатлениях от третьего матча финальной серии КХЛ с казанским «Ак Барсом» (3:2 ОТ, 1-2 в серии).

«Самочувствие нормальное. Команда помогает. Я уже много раз говорил, что у нас хоть с кем играй. Главные впечатления от победы — это то, что выиграли. Неважно, как. Это плей-офф, без разницы, какой счёт. Все игры тяжёлые, надо просто после них восстанавливаться. Не так поздно закончилась сегодня игра, нормально, восстановимся», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.