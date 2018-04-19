Определена первая пара четвертьфинала Кубка Стэнли

«Сан-Хосе Шаркс» одержал победу в четвёртом матче серии первого раунда Кубка Стэнли над «Анахайм Дакс» (2:1) и завершил серию с сухим счётом 4-0. В следующем раунде подопечные Питера Дебура встретятся с «Вегас Голден Найтс», который также в четырёх матчах оказался сильнее «Лос-Анджелес Кингз» (4-0).

В другой паре полуфинала плей-офф в Западной конференции между собой сыграют победители серий «Нэшвилл Предаторз» — «Колорадо Эвеланш» (3-1 в серии) и «Виннипег Джетс» — «Миннесота Уайлд» (3-1 в серии).

На Востоке на данный момент ещё не определён ни один участник второго раунда. «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыгрывает «Нью-Джерси Дэвилз» (3-1), «Питтсбург Пингвинз» — «Филадельфию Флайерз» (3-1), «Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс» (2-1), «Коламбус Блю Джекетс» — «Вашингтон Кэпиталз» (2-1).