Источник: Шумаков выведен из состава ЦСКА по решению главного тренера Никитина

Как стало известно «БИЗНЕС Online», ЦСКА вывел из состава нападающего Сергея Шумакова. Он не тренируется вместе с командой и сейчас не находится в расположении армейцев.

По одной из версий, Шумаков после первого матча финала Кубка Гагарина в Казани нарушил режим, что не понравилось главному тренеру команды Игорю Никитину.

Шумаков в регулярном чемпионате стал вторым бомбардиром команды, набрав 40 (17+23) очков в 47 играх. В плей-офф он пропустил несколько матчей из-за вирусного заболевания, а после первый игры финала угодил в запас. В 11 матчах Кубка Гагарина он забросил 2 шайбы и сделал 2 результативные передачи.

Завтра, 20 апреля, в Москве состоится четвёртый матч противостояния. Счёт в серии 2-1 в пользу казанской команды.