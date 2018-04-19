Андрей Свечников не приехал на ЮЧМ из-за проблем со здоровьем

Нападающий клуба «Бэрри» Андрей Свечников не сумел принять участие в юниорском чемпионате мира—2018 по состоянию здоровья, сообщил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.



«Мы получили одобрение от «Бэрри», клуб отпустил его, есть подтверждение от канадской федерации. Но Свечников сам написал письмо в ФХР, сказал, что хотел бы приехать, но не может – по состоянию здоровья. Задокументирована ли травма? Нам достаточно письма от игрока», — приводит слова Третьяка «Р-Спорт».



18-летний Свечников в 8 матчах плей-офф OHL забросил 5 шайб и сделал 6 результативных передач при показателе полезности «-1» и 10 штрафных минутах. В 44 матчах регулярного сезона на его счету 72 (40+32) очка. Российский хоккеист является одним из главных фаворитов драфта НХЛ—2018.

В ожидании Свечникова и чуда. Провалятся ли юниоры в Челябинске? Сборная России десятилетие не выигрывала ЮЧМ, а перед домашним турниром лишилась главных звёзд. Но Свечников ещё может приехать.