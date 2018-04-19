Стал известен состав сборной России на дебютный матч домашнего ЮЧМ

Опубликован состав юниорской сборной России на матч домашнего чемпионата мира с командой Франции. Встреча начнётся в 17:30 мск, «Чемпионат» проведёт её текстовую онлайн-трансляцию.
Мифтахов (Исаев);
Галенюк — Журавлёв, Морозов — Марченко — Исхаков;
Малышев — Мисюль, Ротенберг — Завгородний — Соркин;
Романов — Охотюк, Жабреев — Кизимов — Дорофеев;
Жиляков — Замула, Спиридонов — Михайлов — Подкользин.
В ожидании Свечникова и чуда. Провалятся ли юниоры в Челябинске?
Сборная России десятилетие не выигрывала ЮЧМ, а перед домашним турниром лишилась главных звёзд. Но Свечников ещё может приехать.
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