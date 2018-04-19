ЮЧМ-2018: сборная Канады в упорной борьбе оказалась сильнее команды США

Юниорская сборная Канады оказалась сильнее сверстников из США в первом матче на юниорском чемпионате мира–2018, встреча завершилась со счётом 6:4.
В составе канадской сборной заброшенными шайбами отметились Алексис Лафренье, Лиам Фуди, Кевин Баль, Экил Томас и Рафаэль Лавуа, оформивший дубль. У команды США голы на свой счёт записали Джоэль Фараби, Джек Хьюз и Оливер Вальстрём, сделавший дубль.
В ожидании Свечникова и чуда. Провалятся ли юниоры в Челябинске?
Сборная России десятилетие не выигрывала ЮЧМ, а перед домашним турниром лишилась главных звёзд. Но Свечников ещё может приехать.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»