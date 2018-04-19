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ЮЧМ-2018: сборная Канады в упорной борьбе оказалась сильнее команды США

ЮЧМ-2018: сборная Канады в упорной борьбе оказалась сильнее команды США
Хоккей / Юниорский Чемпионат мира U18

Юниорская сборная Канады оказалась сильнее сверстников из США в первом матче на юниорском чемпионате мира–2018, встреча завершилась со счётом 6:4.

В составе канадской сборной заброшенными шайбами отметились Алексис Лафренье, Лиам Фуди, Кевин Баль, Экил Томас и Рафаэль Лавуа, оформивший дубль. У команды США голы на свой счёт записали Джоэль Фараби, Джек Хьюз и Оливер Вальстрём, сделавший дубль.

U18 ЧМ-2018
19 апреля 2018, четверг. 17:30 МСК
Канада U18
6 : 4
1:1, 3:1, 2:2
США U18
0:1 – Фараби (Кофилд, Уис) – 04:56 (5x5), 1:1 – Лафренье (Делландреа) – 15:59 (5x5), 1:2 – Вальстрём (Груден, Хьюз) – 24:14 (5x4), 2:2 – Фуди – 26:11 (5x5), 3:2 – Баль (Ноэль, Хиллис) – 30:14 (5x5), 4:2 – Лавya (Макшейн) – 38:04 (5x5), 4:3 – Вальстрём (Йорк, Хьюз) – 46:40 (5x4), 4:4 – Хьюз (Груден) – 49:35 (5x5), 5:4 – Лавya (Фуди, Макисаак) – 51:07 (5x5), 6:4 – Томас (Баль) – 59:41 (en)
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