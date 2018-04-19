К. Марченко — о 7:1 с Францией: не скажу, что мы заменили Свечникова и Хованова

Нападающий сборной России U18 Кирилл Марченко подвёл итоги выигранного матча с Францией (7:1).



«Жаль, что потеряли Исхакова уже в начале игры. Скорейшего ему выздоровления! Это потеря для нас, но нам нашли игроков в звено. Самое главное, что победили. Не скажу, что это была тренировка, французы старались, но вот такой счёт на табло. Да, всей тройкой забили по голу, но не могу говорить, что мы заменили Александра Хованова, Андрея Свечникова и Григория Денисенко. Просто играли в свой хоккей и получилось забить», — цитирует Марченко «Р-Спорт».