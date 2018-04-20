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Россияне в плей-офф НХЛ: 5 очков Овечкина и Кузнецова на двоих, «-1» Панарина

Россияне в плей-офф НХЛ: 5 очков Овечкина и Кузнецова на двоих, «-1» Панарина
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. Главными звёздами матча между «Вашингтон Кэпиталз» и «Коламбус Блю Джекетс стали российские нападающие «столичных». Лучшим игроком был признан Евгений Кузнецов, набравший 3 (1+2) очка, а второй звездой встречи стал капитан команды Александр Овечкин с 2 (1+1) баллами. Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин провёл худший матч в нынешнем розыгрыше, в его пассиве два удаления (одно из которых было реализовано) и показатель полезности «-1». Сергей Бобровский отразил 29 бросков, Никита Зайцев не отметился набранными очками.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт в матчеСчёт в серии
Бобровский«Коламбус»29 из 3290,61:42-2
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремяСчёт в серии
Овечкин (н)«Вашингтон»1+1+10500-19.072-2
Кузнецов (н)«Вашингтон»1+2+3241056%20.442-2
Панарин (н)«Коламбус»0+0-14111-20.562-2
Орлов (з)«Вашингтон»0+000212-24.102-2
Зайцев (з)«Торонто»0+0-10012-21.071-3
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