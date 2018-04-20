Россияне в плей-офф НХЛ: 5 очков Овечкина и Кузнецова на двоих, «-1» Панарина

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. Главными звёздами матча между «Вашингтон Кэпиталз» и «Коламбус Блю Джекетс стали российские нападающие «столичных». Лучшим игроком был признан Евгений Кузнецов, набравший 3 (1+2) очка, а второй звездой встречи стал капитан команды Александр Овечкин с 2 (1+1) баллами. Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин провёл худший матч в нынешнем розыгрыше, в его пассиве два удаления (одно из которых было реализовано) и показатель полезности «-1». Сергей Бобровский отразил 29 бросков, Никита Зайцев не отметился набранными очками.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт в матче Счёт в серии Бобровский «Коламбус» 29 из 32 90,6 1:4 2-2