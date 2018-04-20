Выбери лучшего хоккеиста в новейшей российской истории

«Чемпионат» объявляет о продолжении голосования, приуроченного к старту чемпионата мира по хоккею — 2018, в котором предлагаем поучаствовать в выборе лучшего хоккеиста в новейшей российской истории (то есть с 1992 года, когда на чемпионате мира впервые дебютировала сборная команда Российской Федерации).

Отметим, что наш баттл подразумевает групповую стадию (4 группы) и стадию плей-офф (начиная с 1/4), где шансы на победу будут иметь не только фавориты, а значит абсолютно любой хоккеист, при условии вашей поддержки, сможет победить. Вам нужно проголосовать за него в опросе и желательно аргументировать свой выбор в комментариях.

Во вторую группу участников включены: Николай Хабибулин, Александр Радулов, Артемий Панарин, Алексей Морозов, Павел Буре, Сергей Зубов, Игорь Ларионов и Алексей Жамнов. Из каждой группы в 1/4 финала проходят по два хоккеиста.

Принять участие в голосовании можно в группе «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».