«Виннипег» вышел в четвертьфинал Кубка Стэнли. Видеообзор матча с «Миннесотой»

В пятом матче четвертьфинальной серии Западной конференции «Виннипег Джетс» на домашнем льду принимал «Миннесоту Уайлд» и одержал крупную победу — 5:0 (4:0, 0:0, 1:0). Счёт в серии — 4-1. «Виннипег» стал третьим четвертьфиналистом Кубка Стэнли.



Победную шайбу забросил защитник «Джетс» Джейкоб Труба уже на 31-й секунде встречи. Голкипер хозяев Коннор Хеллебайк оформил второй шат-аут подряд, продлив сухую серию до 121 минуты 37 секунд.



Самыми результативными игроками матча стали защитник Дастин Бафлин и форварды Марк Шайфли и Пол Штястны, набравшие по 2 очка.