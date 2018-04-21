Владелец «Йокерита» Харри Харкимо решил покинуть клуб

Председатель правления финского хоккейного клуба «Йокерит» и его основной владелец Харри Харкимо решил избавиться от своей доли и покинуть правление команды до начала следующего сезона, информирует Iltalehti.



«Я управлял „Йокеритом“ на протяжении 27 лет, но наступает пора расставания. Теперь мы ищем решение, благодаря которому наш дом получит нового, надёжного хозяина. Думаю, этот вопрос мы сумеем решить до начала следующего сезона», — сообщил 64-летний функционер.



Харкимо также владеет долей в стадионе «Хартвалл-Арена».