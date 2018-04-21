Новым главным тренером «Адмирала» станет Сергей Светлов

Как стало известно «Чемпионату», новым главным тренером «Адмирала» из Владивостока будет Сергей Светлов. Ранее исполняющий обязанности главного тренера «моряков» Олег Леонтьев покидает клуб.



В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 «Адмирал» сменил четырёх специалистов на посту главного тренера.



57-летний Светлов — обладатель золотых медалей Олимпийских игр — 1988. В качестве тренера специалист успел поработать в «Ладе», «Амуре» и «Атланте». Также Светлову уже доводилось быть главным тренером «Адмирала» с декабря 2013 по май 2014 года.

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