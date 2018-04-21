Подколзин: эмоции от поддержки челябинских трибун останутся со мной на всю жизнь

Форвард юниорской сборной России Василий Подколзин рассказал об эмоциях от матча с Чехией (3:2) на чемпионате мира.



«Игра была «от ножа», моменты имели обе команды, мы победили за счёт командной игры. Мой гол? Влад Михайлов отлично отборолся за воротами и отдал мне на свободный лёд, надо было только попасть. Когда полные трибуны гонят тебя вперёд при атаке, это новые эмоции для меня. Спасибо болельщикам, тут весь город на нас ходит, очень приятно. Эти эмоции от поддержки челябинских трибун останутся со мной на всю жизнь», — сказал нападающий юниорской сборной России.