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«СКА-Нева», обыграв «Динамо», сократил отставание в финальной серии ВХЛ — 1-2

«СКА-Нева», обыграв «Динамо», сократил отставание в финальной серии ВХЛ — 1-2
Хоккей / ВХЛ

Петербургский «СКА-Нева» оказался сильнее «Динамо Спб» в третьем матче финальной серии Высшей хоккейной лиги, встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0). «СКА-Нева» сократил отставание в серии — 1-2.

Заброшенными шайбами у победителей отметились Илья Гребенников и Денис Орлович-Грудков. «Динамо» ответило точным броском Николая Чебыкина. Игра завершилась на 79-й минуте.

Следующий матч финальной серии ВХЛ состоится завтра, 22 апреля. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

ВХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 3-й матч
21 апреля 2018, суббота. 17:00 МСК
СКА-Нева
Санкт-Петербург
2 : 1
0:0, 1:1, 0:0, 1:0
Динамо СПб
Санкт-Петербург
0:1 – Чебыкин (Петраков, Кузнецов) – 32:07 (5x5), 1:1 – Гребенников (Толузаков, Валенцов) – 35:31 (5x5), 2:1 – Орлович-Грудков (Мальцев) – 78:56 (5x4)
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