«СКА-Нева», обыграв «Динамо», сократил отставание в финальной серии ВХЛ — 1-2

Петербургский «СКА-Нева» оказался сильнее «Динамо Спб» в третьем матче финальной серии Высшей хоккейной лиги, встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0). «СКА-Нева» сократил отставание в серии — 1-2.

Заброшенными шайбами у победителей отметились Илья Гребенников и Денис Орлович-Грудков. «Динамо» ответило точным броском Николая Чебыкина. Игра завершилась на 79-й минуте.

Следующий матч финальной серии ВХЛ состоится завтра, 22 апреля. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.