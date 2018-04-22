Плющев — об итогах Евротура: есть вопросы и очень большие проблемы перед ЧМ-2018

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал итоги чешского этапа Еврохоккейтура, на котором сборная России потерпела три поражения в трёх матчах с одинаковым счётом – 1:2.

«Команда проиграла три игры из трёх, забила в каждом матче по одному голу – что здесь оценивать? Голевые шансы никогда не надо оценивать – есть табло, на котором всё отмечено. Из трёх игр мы проиграли три. Это значит, что есть вопросы и очень большие проблемы перед чемпионатом мира.

Если мы хотим быть и дальше хоккейной державой, надо делать выводы, а не объяснять поражения. Не могу сказать, что эта проблема связана только с Ильёй Воробьёвым. На него повесили это, за полтора месяца до чемпионата мира поменять весь штаб, изменить стратегию и психологию сборной… Наверное, это сложный момент, не каждый специалист может на себе вытащить эти вещи. Может быть, Илье всё это сложно. Перед чемпионатом мира есть время, пускай попробует», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.