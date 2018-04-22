Пашков: «Ак Барс» победил благодаря штабу Билялетдинова, лучший игрок — Гарипов

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал победу «Ак Барса» в финале в Кубке Гагарина над ЦСКА. Счёт в серии — 4-1.

«Победа «Ак Барса» заслуженная, команда выглядела более подготовленной во всех смыслах. Самое главное, что она имело своё лицо. Главный фактор успеха — тренерский штаб казанцев, который сумел подготовить хороший коллектив, который достоин победы. Сильнейшие игроки — это Азеведу и Гарипов. Всё-таки Гарипов сыграл наиболее важную роль, бессменно проведя всю финальную серию практически без ошибок, показывая временами выдающуюся игру.

У ЦСКА много достоинств. У команды очень сильный состав, большие возможности по ротации, но были и слабости — отсутствие одной тактической идеи. Команда отошла от тотального хоккея времён Квартальнова, а сейчас оказалась на перепутье. Своего лица ЦСКА за сезон так и не нашёл», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.