Защитник России U18 Журавлёв: после поражения от финнов у нас ничего не потеряно

Защитник юниорской сборной России по хоккею Даниил Журавлёв поделился мнением о поражении от команды Финляндии (4:5) на домашнем чемпионате мира.

«Завтра отдохнём, ошибки разберём. У нас ничего не потеряно, пока ещё групповой этап. Со словаками будем играть на победу. Уверовали в победу при счёте 4:2? Нет, мы всегда выходим так, будто счёт 0:0. Может, где-то устали чуть-чуть. Финны вчера отдыхали, и сил у них было побольше. Тренеры нам сказали, что всё нормально, не надо расстраиваться», — сказал Журавлёв в интервью официальному сайту Федерации хоккея России.