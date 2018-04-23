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3 очка Бонино помогли «Нэшвиллу» выйти в четвертьфинал Кубка Стэнли

3 очка Бонино помогли «Нэшвиллу» выйти в четвертьфинал Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ

«Нэшвилл Предаторз» на чужом льду переиграл «Колорадо Эвеланш» в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли. Встреча завершилась с разгромным счётом 5:0 (0:2, 0:2, 0:1) в пользу подопечных Питера Лавиолетта. «Нэшвилл» сделал счёт в серии 4-2 и пробился в четвертьфинал плей-офф.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Ник Бонино, набравший 3 (1+2) очка за результативность. Голкипер «Предаторз» Пекка Ринне оформил шат-аут, отразив 22 броска.

Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров отметился заброшенной шайбой, которая не была засчитана, и показателем полезности «-3». Алексей Емелин провёл на льду 15 минут 30 секунд, совершил 3 силовых приёма и заблокировал один бросок.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 6-й матч
23 апреля 2018, понедельник. 02:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
0 : 5
0:2, 0:2, 0:1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 – Экхольм (Сиссонс, Бонино) – 07:02 (5x5), 0:2 – Уотсон (Сиссонс, Бонино) – 10:19 (5x5), 0:3 – Форсберг – 20:38 (5x5), 0:4 – Бонино (Ернкрок, Эллис) – 28:26 (5x5), 0:5 – Арвидссон (Суббэн) – 42:36 (5x5)
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