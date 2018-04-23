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«Югра» подтвердила назначение Сергея Гусева на пост генерального менеджера

«Югра» подтвердила назначение Сергея Гусева на пост генерального менеджера
Хоккей / ВХЛ

Сергей Гусев стал новым генеральным менеджером «Югры» из Ханты-Мансийска, информирует официальный сайт клуба. На этом посту он сменил Евгения Хацея, перешедшего на работу в «Авангард». Ранее о назначении Гусева сообщал «Чемпионат».

42-летний Гусев завершил карьеру игрока в 2017 году. Последний сезон он провёл в «Югре», где впоследствии вошёл в тренерский штаб команды в роли ассистента. Сергей является серебряным и бронзовым призёром чемпионата мира, также он трижды брал серебро чемпионатов России. В своей карьере, помимо «Югры», он выступал за нижнетагильский «Спутник», ЦСК ВВС, «Северсталь», «Авангард», СКА и «Автомобилист». В Северной Америке Гусев играл в «Даллас Старз» и «Тампе-Бэй Лайтнинг».

Ханты-мансийская «Югра» по решению совета директоров КХЛ была исключена из лиги, следующий сезон команда проведёт в ВХЛ.

Сергей Гусев станет новым генеральным менеджером «Югры»
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