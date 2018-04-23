Проворов: пока у меня не отвалилась рука, я собирался играть

Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов играл в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз» (5:8, 2-4) с травмой плеча.

«Пока у меня не отвалилась рука, я собирался играть. Мы хорошо играли в первых двух периодах. Соперники давили на нас изо всех сил, и это вынуждало нас быстро перемещать шайбу и поддерживать друг друга. В течение двух периодов нам это удавалось. Но в третьем я допустил несколько ошибок, после которых нам забили голы, и это стоило нам матча», — сказал Проворов в эфире клубного телевидения.

Федерация хоккея России уже вызвала травмированного защитника в национальную команду.

Проворов не мог сдержать слёз на скамейке «Филадельфии» после вылета из плей-офф