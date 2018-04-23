«Адмирал» подтвердил назначение Сергея Светлова на пост главного тренера

Главным тренером «Адмирала» в следующем сезоне будет Сергей Светлов. Контракт заключён на один год, к исполнению своих обязанностей специалист приступит 1 июля, информирует официальный сайт клуба.

«Кандидатура Сергея Светлова была утверждена руководством ХК «Адмирал». Специалист уже начал вникать в курс дел и с 1 июля вплотную займётся формированием команды на следующий сезон. Прерогативой Сергея Александровича будет и подбор помощников.

Олег Леонтьев, исполнявший обязанности главного тренера ХК «Адмирал» в конце сезона-2017/18, покидает команду. ХК «Адмирал» благодарит наставника за самоотдачу, а также исключительные человеческие качества и профессионализм. Олег Юрьевич возглавил команду в трудный период и за счёт имеющихся ресурсов завершил сезон на высокой ноте. Желаем Олегу Леонтьеву дальнейших карьерных успехов», — сообщается в официальном заявлении клуба.

57-летний Светлов — обладатель золотых медалей Олимпийских игр — 1988. В качестве тренера специалист успел поработать в «Ладе», «Амуре» и «Атланте». Также Светлову уже доводилось быть главным тренером «Адмирала» с декабря 2013 по май 2014 года.