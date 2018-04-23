Шалунов — об итогах сезона: ЦСКА был нужен кубок Гагарина — больше ничего

Форвард ЦСКА Максим Шалунов прокомментировал поражение от «Ак Барса» в финале Кубка Гагарина (1-4).

«Три броска в створ? Этого не хватило, и голов не хватило. «Ак Барс» выиграл, значит был лучше. Сложно сейчас говорить, чувствую просто опустошение. Ничего более. Нам нужен был кубок Гагарина, вот и всё. Больше ничего. Свой сезон оценить на данный момент не могу», — цитирует Шалунова «Спорт Бизнес Online».

Московский клуб стал первым в истории КХЛ клубом, проигравшим в двух финалах Кубка Гагарина. В 2016 году «армейцы» Москвы со счётом 3-4 проиграли магнитогорскому «Металлургу».