Жарков — о сезоне: задачей ЦСКА был кубок Гагарина, а не пройти СКА

Форвард ЦСКА Владимир Жарков прокомментировал поражение от «Ак Барса» в финале Кубка Гагарина (1-4).

«Стыки? Это элемент плей-офф. Так что не стоит обращать внимание. В последнем матче серии мы хорошо играли. Думаю, это была одна из лучших игр. Когда проигрываешь 0:1, не хватает только голов. Играли две хорошие команды. Они выиграли, значит были достойны. Заслуженно. Счёт 4-1. Кубок Гагарина подняли.

Сезон неудачный. Задача была взять кубок Гагарина, а не пройти СКА, «Йокерит» или кого-то ещё. Задача была только одна, раз мы не взяли кубок, то и сезон неудачный», – цитирует Жаркова «Спорт Бизнес Online».

Московский клуб стал первым в истории КХЛ клубом, проигравшим в двух финалах Кубка Гагарина. В 2016 году «армейцы» Москвы со счётом 3-4 проиграли магнитогорскому «Металлургу».