Тренер «Нью-Джерси»: Кучерова невозможно сдержать, играя даже жёстко против него

Главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Джон Хайнс после поражения от «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1-4 в серии) высоко оценил игру лидера «молний» Никиты Кучерова.

«Когда смотришь на таких парней, как Кучеров, видишь не только большой талант, но ещё и большого бойца. Он не просто игрок периметра. Он хорош с шайбой, хорош в борьбе, он понимает игру. Даже когда играешь против него жёстко, его невозможно сдержать. Это тот игрок, который необходим команде, желающей выиграть Кубок Стэнли», — цитирует Хайнса официальный сайт НХЛ.