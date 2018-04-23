Хедман: Кучеров феноменален, он тот, кто способен решить судьбу матча

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман после победы в серии первого раунда Кубка Стэнли над «Нью-Джерси Дэвилз» высоко оценил игру своего партнёра Никиты Кучерова.

«Он играет феноменально. Он тот, кто способен решить судьбу матча в твою пользу. Помимо голов и очков он ещё действует по всей площадке. Он ответственен в обороне. Когда надо, он может получать шайбу глубоко, когда нужно — показывать себя в нападении. У него и Стэмкоса отличное звено, но при этом они здорово играют в защите», — цитирует Хедмана официальный сайт НХЛ.