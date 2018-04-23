«Трактор» заключил новые контракты с Марселем Шолоховым и ещё четырьмя игроками

«Трактор» заключил новые контракты с нападающим Марселем Шолоховым, защитником Никитой Жульдиковым, форвардом Семёном Афонасьевским, защитником Леонидом Лавриненко и ещё одним игроком обороны Ильёй Карпухиным, информирует агентство Winners. Соглашения рассчитаны на два года.

20-летний Шолохов в минувшем сезоне набрал 1 (1+0) очко в 19 матчах регулярного сезона. В Кубке Гагарина на счету молодого нападающего 1 шайба в 12 матчах при 34 штрафных минутах.

21-летний Жульдиков в «регулярке»-2017/18 принял участие в трёх матчах и не набрал очков при показателе полезности «-1». В плей-офф защитник не провёл ни одного матча.

21-летний Афонасьевский сыграл 13 матчей в клубе ВХЛ «Челмет» и сделал 1 результативную передачу.

19-летний Карпухин в 48 матчах регулярного сезона ВХЛ набрал 13 (4+9) баллов при показателе полезности «+2».

20-летний Лавриненко забросил 1 шайбу и сделал 2 голевые передачи в 30 матчах «регулярки» ВХЛ.