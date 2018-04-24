Холтби выиграл все матчи серии с «Коламбусом», начиная игру в стартовом составе

В шестом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Коламбус Блю Джекетс» на домашней площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» и уступил — 3:6 (0:1, 1:2, 2:3). Победную шайбу забросил форвард «столичных» Деванте Смит-Пелли. Счёт в серии стал 4-2 в пользу «Вашингтона», «Коламбус» выбывает из розыгрыша Кубка Стэнли.

Одним из главных героев серии стал голкипер «Кэпиталз» Брэйден Холтби. 28-летний вратарь начинал противостояние в роли запасного голкипера и появился на льду только по ходу второго матча серии. В том матче он пропустил единственную шайбу в овертайме и потерпел поражение, однако с третьего матча канадский вратарь занял место стартового вратаря и выиграл 4 матча из 4.

В серии с «Коламбусом» Холтби пропускал 1,92 шайбы за игру при проценте отражённых бросков 93,2. Его визави Сергей Бобровский справился с 90,0% бросков и пропускал 3,18 шайбы за матч.