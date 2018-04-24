Генменеджер «Югры»: ждём решения КХЛ о дедлайне на продажу и обмен игроков

Новый генеральный менеджер «Югры» Сергей Гусев прокомментировал вступление в должность и рассказал о ближайших планах клуба.

«Если говорить строгим юридическим языком, то до 30 апреля «Югра» работает по правилам КХЛ, соответственно пока действуют все те контракты, которые были подписаны перед стартом регулярного чемпионата КХЛ-2017/18. Тем не менее наш клуб не теряет время, ВХЛ уже официально подтвердила, что «Югрой» поданы в ФХР все необходимые документы о вступлении в Высшую лигу.

Если же вас интересует мой частный вопрос, то предложение о работе генеральным менеджером поступило совсем недавно — от генерального директора «Югры» Василия Филипенко. Принял его сразу, не раздумывал ни минуты. После 30 апреля смогу полноценно вступить в новую должность. В последнее время работал в тренерском штабе «Югры», неплохо знаю хоккей региона, надеюсь, в новой роли смогу принести клубу пользу. Фактически уже с прошлого понедельника приступил к исполнению своих обязанностей.

Уже определились с тренерским штабом, планируем, что его возглавит известный по работе с рядом клубов ВХЛ Алексей Ждахин. В том числе это назначение позволит нам рассчитывать на решение максимальных задач. Тех задач, которые уже поставлены руководством региона и клуба. Очень важно понять тот срок, в течение которого «Югра» получит возможность продать или обменять тех игроков, в которых сегодня заинтересованы клубы КХЛ. Причём речь идёт как об опытных, так и о молодых хоккеистах. Насколько мы понимаем, один из вариантов дедлайна — 30 мая, ждём официального решения КХЛ, находимся в постоянном контакте с КХЛ.

Та работа, которая в последние годы проводилась по всей клубной вертикали, дала результат. Сегодня в расположении юниорской сборной России U-18, которая в Челябинске сражается за титул чемпионов мира, сразу два наших хоккеиста — форварды Кирилл Марченко и Иван Морозов. Мы очень рады, что представители «Югры» регулярно отличаются, ведут сборную за собой, получают хорошие оценки от специалистов. Желаем и нашим делегатам, и национальной команде в целом только побед! Совсем недавно серебряными призёрами на Турнире четырёх наций стали наши нападающие Павел Шэн и Александр Яремчук, защитник Богдан Денисевич. Более того Шэн был назначен капитаном молодежной сборной страны. Также в сборной России U17 на Турнире пяти наций выделялся защитник «Мамонтов Югры» Михаил Стихановский», — цитирует Гусева Russia-Hockey.