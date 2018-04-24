ФХР вызвала Артемия Панарина и Сергея Бобровского в сборную России

Штаб сборной России вызвал на сбор для подготовки к чемпионату мира голкипера «Коламбус Блю Джекетс» Сергея Бобровского и нападающего «мундиров» Артемия Панарина, сообщила Федерация хоккея России.

«Коламбус» сегодня завершил борьбу за кубок Стэнли, уступив «Вашингтон Кэпиталз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф (3:6). Счёт серии — 2-4.

В шести матчах серии Панарин набрал 7 (2+5) очков, однако в трёх последних играх не отметился ни одним результативным баллом, заработав «-6» по показателю полезности.

Сергей Бобровский выиграл 2 матча из 6, отражая 90,0% бросков и пропуская 3,18 шайбы за игру.