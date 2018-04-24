«Нефтехимик» продлил контракт с генменеджером Раилем Якуповым

«Нефтехимик» объявил о продлении контракта с генеральным менеджером и директором клуба Раилем Якуповым, информирует официальный сайт клуба. Соглашение будет действовать до 30 апреля 2019 года.

В минувшем сезоне клуб занял шестое место в Восточной конференции, а в первом раунде плей-офф уступил «Трактору» (1-4).