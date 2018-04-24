Калверт: шайба часто доходила до Овечкина — «Коламбус» дорого заплатил за это

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Мэттью Калверт прокомментировал поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (3:6, 2-4) в серии первого раунда Кубка Стэнли, сделав акцент на игре капитана соперника Александра Овечкина, который забросил 5 шайб в 6 матчах серии.

«Нельзя было допускать, чтобы шайба доходила до Овечкина. Но мы часто позволяли «Кэпиталз» играть на него, и нам пришлось дорого заплатить за это», — цитирует Калверта официальный сайт НХЛ.