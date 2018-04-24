Панарин: в «Чикаго» я всегда был второй скрипкой, а хотелось другого

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин ответил на вопрос, ощущал ли он персональную опеку со стороны игроков «Вашингтон Кэпиталз» в серии первого раунда Кубка Стэнли, а также вспомнил о своей роли в «Чикаго Блэкхоукс».

«Персональная опека? Да, я постоянно чувствовал, что кто-то из соперников находится рядом со мной. Особенно это было заметно при игре в большинстве. В равных составах это не так бросалось в глаза.

Вырос ли я как игрок в этом сезоне? Надеюсь на это. Вообще-то, в «Чикаго» я всегда был второй скрипкой, а хотелось другого. Больше владеть шайбой, больше получать передач», — цитирует Панарина журналист Брайан Хеджер.