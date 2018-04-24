Артемий Панарин играл с травмой колена в конце серии c «Вашингтоном»

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин рассказал о своей травме, которая помешала ему удачно сыграть в концовке серии первого раунда с «Вашингтон Кэпиталз» (2-4).

«В пятом матче серии я ударил колено, это повлияло на мою игру. Я пытался использовать обезболивающие, но неприятные ощущения всё равно оставались», — приводит слова Панарина The Columbus Dispatch.

В шести матчах серии Панарин набрал 7 (2+5) очков, однако в трёх последних играх не отметился ни одним результативным баллом, заработав «-6» по показателю полезности.

Федерация хоккея России уже вызвала травмированного игрока в национальную команду.