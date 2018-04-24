Стал известен состав Чехии на шведский этап Евротура

Стал известен состав сборной Чехии на шведский этап Евротура, который пройдёт с 26 по 29 апреля.



Вратари: Павел Францоуз («Трактор»), Доминик Фурх («Авангард»), Давид Риттих («Калгари», НХЛ);



Защитники: Якуб Галвас («Оломоуц»), Давид Скленичка, Михал Моравчик (оба — «Пльзень»), Марек Хрбас, Лукаш Клок (оба — «Витковице»), Томаш Павелка («Спарта»), Мартин Планек, Филип Павлик (оба — «Градец Кралове»), Михал Йордан («Амур»), Адам Полашек (ХК «Сочи»), Войтех Мозик («Витязь»), Ондржей Витасек («Югра»);



Нападающие: Роман Червенка («Фрибург-Готтерон», Швейцария), Андрей Нестрашил, Робин Ганзл (оба — «Нефтехимик»), Радек Факса («Даллас», НХЛ), Доминик Кубалик («Амбри Пиотта», Швейцария), Дмитрий Яшкин («Сент-Луис», НХЛ), Адам Мусил («Сан-Антонио», АХЛ), Михал Ржепик («Спарта»), Матей Странски («Северсталь»), Мартин Фрк («Детройт», НХЛ), Роман Хорак («Витязь»), Филип Хитил («Нью-Йорк Рейнджерс», НХЛ), Филип Хлапик («Оттава», НХЛ), Филип Задина («Галифакс», QMJHL), Роберт Коусал («Давос», Швейцария), Давид Штястны («Злин»), Давид Томашек, Мартин Каут (оба — «Пардубице»), Давид Каше («Мора», Швеция).