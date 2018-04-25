Пашков: наша сборная может отказаться от игроков из-за океана в любой момент

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал состав сборной России на Шведские хоккейные игры.



«На чешском этапе никто себя не проявил: ни команда, ни кто-либо из игроков. Никто из них не застолбил за собой место на чемпионате мира. Трудно сказать, справедливо ли из сборной были исключены Дергачёв, Кагарлицкий и Слепышев. Тренеры не решают эти вопросы таким образом. Они решают их с точки зрения компонования состава. Видимо, в том наборе игроков, который намечают тренеры, им просто нет места. Или же они слабее, или же они могут быть несовместимы с какими-то партнёрами. Возможно, им не хватает опыта. На то есть много причин. Говорить о том, справедливо ли их исключили из списка кандидатов, некорректно. Это всегда так было. Главное, чтобы тренеры не ошиблись в этом случае.



Я думаю, что наша сборная может быть независима от игроков из-за океана в любой момент. Можно от них отказаться и сделать формулу нашего чемпионата такой же, как в Северной Америке, чтобы играли до середины июня. А вообще, я думаю, что постоянно формировать состав сборной из остатков русских хоккеистов из НХЛ несерьёзно. Очень редко из этого получается что-то путное. Как правило, игроки приезжают не в лучшем виде. Главную роль они, как правило, не играют», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Каким будет состав сборной России на ЧМ? Всё очень запутанно Кажется, у Ильи Воробьёва есть проблемы с комплектованием национальной команды.